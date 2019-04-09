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Украина

Россия снова "засветила" на Донбассе свое эксклюзивное оружие

15:55 9 апреля 2019 72
Осколки снарядов
Инф. «ФАКТОВ»

Боевики на Донбассе обстреливают позиции ВСУ, применяя управляемые 152-мм артиллерийские боеприпасы типа «Краснополь». Их серийное производство осуществляет концерн «Калашников». Ранее сообщалось, что 8 апреля на Донбассе погиб один боец ВСУ, двое украинских защитников получили ранения.

Фотографии осколков, обнаруженных после обстрела одной из позиций Объединенных сил, обнародовал штаб ООС. «Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают применять на востоке Украины «новинки» российской оборонпрома. 5 апреля противник обстрелял наших позиции из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применения оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа «Краснополь», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном «Калашников».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе погиб украинский боец Николай Неживой (позывной «Механ»). Он погиб в результате обстрелов позиций ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

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