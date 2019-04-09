- 16:28 Ломаченко – Кролла: онлайн-трансляция боя за чемпионские пояса WBА и WBО
- 16:22 Зеленский — прививка от перемен
- 16:19 В Запорожье недовольный счетом за электричество мужчина избил двух женщин
- 15:55 Россия снова "засветила" на Донбассе свое эксклюзивное оружие
- 15:46 Разбивали окна поездов и железнодорожные светофоры: под Киевом поймали дерзких подростков-хулиганов
- 15:38 Причастен к убийству и торговле оружием: кто такой Игорь Пирожок из «Правого сектора», которого задержала ФСБ
- 15:32 Тренер Месси серьезно пострадал в ДТП на Мальорке
- 15:28 В Киеве до середины мая частично перекрыли проспект Палладина
- 15:24 Под Винницей ребенок погиб на детской площадке на глазах у матери: подробности трагедии
- 15:24 В электричке под Киевом изнасиловали 14-летнюю девочку
Россия снова "засветила" на Донбассе свое эксклюзивное оружие
Боевики на Донбассе обстреливают позиции ВСУ, применяя управляемые 152-мм артиллерийские боеприпасы типа «Краснополь». Их серийное производство осуществляет концерн «Калашников». Ранее сообщалось, что 8 апреля на Донбассе погиб один боец ВСУ, двое украинских защитников получили ранения.
Фотографии осколков, обнаруженных после обстрела одной из позиций Объединенных сил, обнародовал штаб ООС. «Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают применять на востоке Украины «новинки» российской оборонпрома. 5 апреля противник обстрелял наших позиции из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применения оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа «Краснополь», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном «Калашников».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе погиб украинский боец Николай Неживой (позывной «Механ»). Он погиб в результате обстрелов позиций ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?