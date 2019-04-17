Сколько стоит секретная информация об украинцах: названы расценки

Украина

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга в Киеве 17 апреля назвал суммы, за которые можно получить информацию из закрытых баз данных. Он отметил, что руководители правоохранительных и государственных органов сознательно за деньги дают кому угодно доступ к закрытым базам данных, понимая при этом, что она может попасть и к террористам.

Матиос подчеркнул, что именно посредством механизма несанкционированных доступов к базам правоохранительных органов и базам данных органов государственной власти террористы отследили и установили местонахождение украинского военного разведчика, генерала Максима Шаповала, убитого летом 2017 года, и военного разведчика, на которого напали 4 апреля этого года.

«Доступ к базе видеонаблюдения Киева — 200−250 грн за одно авто. Доступ к базе Министерства внутренних дел, Нацполиции — 250−700 грн. Доступ к базе пересечения границы — 600−800 грн за одного человека. Доступ к базе автотранспорта — передвижение по городу, парковка, административные протоколы, задержание и остановка транспорта — 500 грн. Детализацию звонков с привязкой к городу, что могут делать только правоохранительные органы по решению суда, можно купить за 4−7 тыс. грн, купить информацию о ваших телефонных соединениях за полгода. Информация о доходах из базы Пенсионного фонда, Службы социального страхования или налоговой администрации — 500 грн. Именно через налоговую администрацию было установлено террористами местонахождение военного разведчика, которого хотели убить», — цитирует Матиоса издание «ГОРДОН».

По словам главного военного прокурора, правоохранители отработали механизм фиксации таких правонарушений.



«Хочу предупредить всех потребителей такой информации: мы придем к вам через месяц или два, но любая утечка информации будет отслежена, а злоумышленник — наказан», — подчеркнул Матиос.

Напомним, в июне 2017 года от рук диверсантов погиб полковник разведки Минобороны Максим Шаповал: в автомобиль заложили взрывное устройство, и машина взорвалась на ходу. А в Мариуполе в марте 2017 года похожим образом был убит полковник СБУ Александр Хараберюш. Террористка заложила взрывное устройство в машину. В апреле 2019 года попытка покушения на сотрудника спецслужб закончилась неудачей.

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