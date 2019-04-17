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Предотвращен "слив" в Россию данных 1,5 миллиона украинских избирателей (фото, видео)
В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку продажи персональных данных полутора миллиона украинских избирателей в Россию. Ранее спецслужба разоблачила сотрудника ГУ Нацполиции в Харьковской области, которого завербовал кадровый российский разведчик, на сборе данных 500 патриотов.
Как сообщают в СБУ, жительница Камянска через интернет пыталась продать базу с данными украинцев, в которой содержалась личная информация и номера телефонов сограждан. Спецслужба установила, что среди заказчиков были граждане Российской Федерации, вероятно, представители спецслужб РФ. В СБУ предполагают, что эту информацию спецслужбы страны-агрессора планировали использовать для «телефонного терроризма» накануне и во время проведения выборов президента Украины.
Были проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи. Решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361−2 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине разоблачили группу, которая занималась изготовлением поддельных документов, в том числе паспортов и видов на жительство, а также занималась переправкой нелегалов через госграницу.
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