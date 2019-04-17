Политика

Порошенко снова в одиночестве: Зеленский проигнорировал дискуссию в студии "Общественного"

В среду, 17 апреля, в студии «Общественного» состоялась дискуссия о конституционных полномочиях президента Украины. На нее были приглашены оба победителя первого тура президентских выборов, кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

В мероприятии принимали участие члены внепартийной инициативы «Избирательный совет UA» и коалиции общественных организаций «Реанимационный пакет реформ».

Действующий президент Петр Порошенко на приглашение откликнулся, а вот кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на встречу.

В его штабе якобы заявили, что кандидат сможет ответить на вопросы гражданского общества после второго тура.

В ходе обсуждения Петр Порошенко сравнил вызовы, которые сейчас стоят перед страной, с теми, что были в 2013—2014 годах.

«Не хочу сгущать краски, но подчеркиваю, что риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013—2014 годах. И именно поэтому мы все должны сделать все возможное для того, чтобы проинформировать общество о том, какая программа, и что будет дальше», — сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что наиболее эффективным способом для информирования общества являются дебаты кандидатов в президенты.

Напомним, Петр Порошенко намерен 19 апреля принять участие в дебатах со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». В связи с этим в штабе Порошенко просят Центризбирком перенести время дебатов в эфире «Громадского» в этот день.

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