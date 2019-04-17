Пожарные начали тушить собор Парижской Богоматери с 23-минутным опозданием (фото, видео)

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В среду, 17 апреля, прокурор Парижа Реми Эйтс заявил журналистам, что в качестве приоритетной версии причин пожара в соборе Парижской Богоматери рассматривается несчастный случай, однако предупредил, что расследование будет долгим и сложным. Газета Le Parisien сообщает, что криминалисты называют пока причиной возгорания в Нотр-Дам де Пари «проблемы с электрикой». Она возникла во временной проводке, протянутой с началом реставрационных работ на крыше собора в районе шпиля. Нельзя исключать полностью также версию неосторожного обращения с огнем. От небрежно брошенного окурка могли загореться леса на крыше.

В прокуратуре установили, что 15 апреля пожарная сигнализация в соборе срабатывала дважды. Первый сигнал прозвучал в 18:20 по местному времени (19:20 по киевскому времени). Работники храма попытались найти причину. Им это не удалось, и они не стали вызывать пожарных. Во второй раз сигнализация сработала спустя 23 минуты. К этому моменту огонь уже полыхал на крыше вовсю!

Выходит, из-за чьей-то безответственности пожарные потеряли 23 минуты. По мнению экспертов, это был решающий отрезок времени. Если бы бригады прибыли сразу, последствия пожара оказались не столь ужасными. За эти пару десятков минут огонь набрал силу. Чтобы его потушить, потребовалось почти девять часов. С пожаром боролись почти 500 человек.

Пожарные пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть храма, но высоты коленчатых подъемников, которые они использовали, не хватало. Высота собора составляет 35 метров, а башен — 69 метров. От тушения с воздуха пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по местному времени.

Заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил: «Теперь мы знаем, что все решилось в течение 15 минут, максимум получаса. Если бы не слаженная и самоотверженная работа пожарных, несущие конструкции Нотр-Дам де Пари не выдержали бы! Наш собор был бы уничтожен…»

В среду, 17 апреля, стало известно, что на восстановление собора, которое, как пообещал президент Франции Эммануэль Макрон, будет завершено за пять лет, уже собрано не менее миллиарда евро пожертвований. 500 миллионов евро выделили три самые богатые семьи в стране. Это семья Беттанкур-Майерс, которой принадлежит косметический концерн L'Oreal, миллиардер Бернар Арно, владеющий группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), и исполнительный директор компании Kering, владеющей брендами Gucci и Yves Saint Laurent, а также футбольным клубом «Ренн», Франсуа Анри Пино и его супруга, голливудская звезда Салма Хайек.

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