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В Харькове подростки устроили на камеру показательный погром: полиция завела дело (видео)
16 апреля в сети появилось видео, на котором в Харькове подростки-вандалы грубо нарушают общественный порядок, портят имущество, принадлежащее городу. Погромы сопровождаются нецензурной бранью. Ролик опубликовал один из харьковских ресурсов. На днях в Киеве на Оболонской набережной вандалы испортили уникальный арт-объект — киевскую Аллею муз.
Харьковское видео получило широкий общественный резонанс. Полиция начала проводить проверку по факту повреждения коммунального имущества в центре города.
Как сообщили в областном главке, с заявлением о порче имущества также обратились представители харьковского коммунального предприятия, которые сообщили о повреждении скамейки в сквере, расположенном возле станции метро им. Бекетова.
Сумма материального ущерба устанавливается.
Сотрудники ювенальной превенции уже установили личности ребят, которые фигурируют на видео. Сейчас проверяется их причастность к совершению правонарушения, а также других аналогичных нарушений.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подростках из города Узин Киевской области, которые ради развлечения устроила акт вандализма на сельском кладбище в Белоцерковском районе. А в конце марта вандалы разрисовали памятник Тарасу Шевченко в Луцке.
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