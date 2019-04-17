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Родители одноклассников принца Джорджа рассказали о том, как ведут себя в школе он и его родители (фото)
Пока принц Джордж и его младшая сестра Шарлотта весело проводят время на пасхальных каникулах вместе со своими родителями Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, родители одноклассников пятилетнего Джорджа рассказали о том, как он ведет себя в школе. Как известно, в сентябре 2017 года правнук королевы Елизаветы отправился учиться в престижную частную лондонскую школу Thomas’s Battersea, обучение в которой стоит 20 тысяч фунтов в год (почти 26 тысяч долларов).
Как рассказали изданию Vanity Fair мамы и папа детей, посещающих это же учебное заведение, Джордж ведет себя совершенно нормально, безо всякой «звездности», ничем не отличается от других малышей его возраста и определенно чувствует себя счастливым. «Он очень популярен, у него много друзей. И никого особенно не заботит, кто он такой… Уильям или Кейт подвозят его в школу. Они всегда ведут себя очень дружелюбно», — рассказывают родители. «Уильям особенно любит поговорить с другими родителями. После того, как он подбросит Джорджа в школу, он тренируется с некоторыми мамочками в фитнес-клубе „Harbour Club“. Он очень разговорчив и приятен в общении», — поделились впечатлениями прочие родители.
Они также также говорят, что в школу Джорджу дали прозвище PG (Prince George). В связи с чем Кейт и Уильям иногда в шутку зовут сына PG Tips — по названию марки чая в Великобритании.
Вместе с Джорджем в одном классе учится его кузина Мод Виндзор — старшая дочь лорда Фредерика Виндзора (двоюродного племянника королевы Елизаветы, сына принца Майкла Кентского) и его жены Софи Уинклман.
Принцесса Шарлотта, как ожидают, тоже пойдет в школу Thomas's Battersea в сентябре. В мае девочке исполняется четыре года. По британским правилам, в этом возрасте дети уже идут в подготовительный класс.
Ранее родители уже рассказывали, что Кейт и Уильям не пользуются в школе какими-либо привилегиями. «На Кейт едва обращают внимание, когда она доставляет сына в школу. У нас тут есть модель Victoria's Secret, которая тоже привозит своего ребенка. И папы намного больше интересуются ею!», — призналась ранее одна из матерей изданию Daily Mail.
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