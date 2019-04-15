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- 13:27 Появление в королевской семье Меган Маркл «вознесло» Кейт Миддлтон — мнение экспертов
Появление в королевской семье Меган Маркл «вознесло» Кейт Миддлтон — мнение экспертов (фото)
Хотя не прекращаются слухи о том, что жены британских принцев Кейт Миддлтон и Меган Маркл не ладят между собой, Кейт должна быть отчасти благодарна Меган за ее появление в королевской семье. Такое мнение озвучили эксперты. Так, как пишет издание Daily Express, специалист по языку жестов Джуди Джеймс говорит, что в последнее время герцогиня Кембриджская стала вести себя намного увереннее и более расслабленно во время своих официальных выходов. Одной из причин этого Джеймс считает то, что с приходом Меган Маркл (которая, как и Миддлтон, не может похвастаться аристократическим происхождением) Кейт перестала чувствовать себя новичком в семье. По мнению Джеймс, Миддлтон (дочь бывшей стюардессы и пилота, среди предков которой были шахтеры и рабочие) ранее заметно нервничала на публике и держалась несколько скованно. Теперь же она ведет себя безукоризненно. «Язык ее тела идеален для представительницы королевской семьи. Уровень ее уверенности в себе за последнее время возрос. Полагаю, она в целом принимает на себя новую роль в королевской семье — более доминирующую. Возможно, матриархальную… Королева не становится моложе и потихоньку отходит на второй план. Не думаю, что Камилла когда-либо хотела взять на себя бразды правления и превратиться в матриархальную фигуру в монаршем семействе. Полагаю, она постарается этого избежать, и до определенной степени эта ответственность ляжет на Кейт», — говорит Джуди, имея в виду жену нынешнего наследника престола принца Чарльза Камиллу, герцогиню Корнуольскую.
Слова эксперта подтверждает и поведение королевы Елизаветы II, которая определенно взяла жену своего внука Уильяма под свое крыло. Так, в марте обе дамы совершили первый совместный выход в свет, посетив Королевский колледж Лондона. Кейт часто бывает у Елизаветы в Букингемском дворце. С бабушкой супруга ее связывают тесные дружеские отношения. Как говорят инсайдеры, они «часами обсуждают королевскую жизнь и будущее монархии», Елизаветы делится опытом со своей молодой родственницей. Иногда это происходит за чаепитием, иногда — в более формальной обстановке.
Королева также во всем старается оказывать поддержку Кейт, всячески подчеркивая ее высокий статус будущей королевы-консорт при муже, которому предстоит стать правящим королем. Так, ранее сообщалось, что Елизавета запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы и еще некоторые ювелирные изделия из Королевской коллекции, разрешив их брать только Кейт Миддлтон. Тем самым Ее Величество (которая, по слухам, не вполне довольна женой принца Гарри) в первую очередь желала подчеркнуть семейную иерархию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева недовольна влиянием Меган Маркл на Гарри и не одобряет его сотрудничество с Опрой Уинфри.
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