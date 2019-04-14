Стиль жизни

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон взяли небольшой отпуск, чтобы провести время со своими старшими детьми, у которых сейчас пасхальные каникулы. Семейство засняли на прогулке в графстве Норфолк, где находится загородное поместье Кембриджей — Анмер-холл. Герцог, герцогиня, их сын Джордж и дочь Шарлотта провели на свежем воздухе практически весь день. Компанию им составила семья двоюродной сестры Уильяма — Зары Тиндолл, которая приходится дочерью принцессе Анне и внучкой королеве Елизавете II. Сама 37-летняя Зара, которая занимается конным спортом, приняла участие в очередных соревнованиях. А родственники пришли за нее поболеть.

Трехлетняя принцесса Шарлотта проехалась верхом на своей матери Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская была одета в черные облегающие джинсы и куртку от Barbour. Принца Уильяма оседлала пятилетняя двоюродная племянница Мия Тиндолл, которая сидела у него на плечах и держалась за уши принца. А довольный и размахивающий игрушечным мечом пятилетний Джордж ехал на своем дядюшке Майке Тиндолле, супруге Зары. Джордж единственный из всех обошелся без куртки — он был одет в теплый флисовый джемпер. Принц Луи, которому скоро исполнится год, остался дома.

Как сообщает Daily Mail, свидетель выхода сказал, что королевские персоны вели себя, как любая другая обычная семья. Дети не капризничали и все вели себя очень скромно. Дети также развлекались на аттракционах.

Шарлотта верхом на Кейт, Миа - верхом на Уильяме, а рядом идет Зара

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям изменил Кейт Миддлтон.

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