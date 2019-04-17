Происшествия

Ночная стрельба под Одессой: кто и как «пилит» теневые схемы

В ночь на среду, 17 апреля, на трассе Одесса — Киев вооруженные люди в масках напали на весовой комплекс «Дачное». По находившимся там работникам открыли огонь, а затем добивали дубинками. Потом расстреляли и разбили их автомобили. По словам очевидцев, нападение произошло, когда в селе «погас свет». Неподалеку от места ЧП находились сотрудники полиции, но они, по словам тех же очевидцев, в ситуацию не вмешивались…

Нападение на весовой комплекс в пригороде Одессы произошло с целью перераспределить контроль над теневыми схемами. Так утверждает советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

По его словам, к инциденту в Беляевском районе Одесской области причастны представители «Укравтодора» и «Укртрансбезопасности». Дескать, в конфликте возле села Дачное, были задействованы «титушки», привлеченные обеими сторонами противостояния.

«Речь о борьбе и контроле за теневыми схемами на весовом комплексе между автодором и «Укртрансбезопасностью». Одни «титушки» действовали в пользу одной стороны, другая — решила взять контроль в свою руки и поднарядила других «титушек», — констатирует Форостяк.

Он подчеркнул, что ему непонятно, почему представители общественной организации «Украинский транспортный союз» находятся вместе с работниками «Укртрансбезопасности» на весовом комплексе.

Версию о «титушках» поддержал и начальник службы автомобильных дорог Одесской области Олег Варивода: «Хочу заметить, что нападение было совершено не на сотрудников „Укртрансбезопасности“ или Одесского облавтодора. Одни „активисты“ напали на других. Пострадавших среди сотрудников государственных служб нет».

Общественница Олеся Голодок заявила, что «активисты» в масках избивали общественников из «Украинского транспортного союза» и стреляли в них. По ее словам, нападавшие прибыли на авто.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как вчера вечером к весовому комплексу колонной проехало более 20 автомобилей, в которых находились злоумышленники», — заявила Голодок.

По словам начальника регионального главка Национальной полиции Дмитрия Головина, действиям патрульных, которые несли службу рядом с местом происшествия, будет дана соответствующая оценка.

Как отметил эксперт общественной комиссии «Группа 2 мая», бывший правоохранитель Владислав Сердюк, в нападении на пост подозреваются известные в Одессе «активисты».

«Это устойчивое ОПГ «кошмарит» город и окрестности с 2014 года. И все сходит с рук, потому что «патриоты», — отметил Сердюк.

Эксперты также подтверждают, что ЧП на весовом пункте «Дачное» связано с конфликтом за право контролировать процесс взвешивания грузовиков. Ведь здесь выявляют нарушителей, транспортирующих перегруженные фуры, за что предусмотрены штрафы — от 0,1 евро за каждый километр в пути с перегрузом.

Сами же «ответственные чиновники» не против того, чтобы «штрафные отчисления» напрямую шли в их карманы. Многие коммерсанты (хозяева фур) — вовсе не желают с кем-то делиться и стремятся решить вопрос силовым методом. С этим «наработали» различны варианты: от «маскировки» обычных грузовиков под контейнеровозы (для которых предусмотрена более высокая «грузовая категория») до обычного «проскакивания», без процедуры взвешивания.

«Одной из главных составляющих последней схемы и является отсутствие электроэнергии на контрольном посту, — подчеркивают эксперты. — В силу этого электроснабжение на „Дачном“ исчезает с завидным постоянством: его попросту „вырубают“, оборудование на контрольном пункте перестает функционировать. Перегруженные грузовики выскакивают из „засады“ и беспрепятственно минуют весовой пункт».

Деятельность последнего контролируют несколько структур: патрульная полиция, служба автомобильных дорог Одесской области и Госслужба безопасности на транспорте (Укртрансбезпека). Каждая из них стремится к монополизации, для чего и прибегает к услугам так называемых активистов, которые блокируют действия конкурентов.

Когда на «Дачном» в очередной раз «вырубили» электричество, группа «активистов» на нескольких авто въехала на территорию поста и принялась громить припаркованные там машины конкурентов. Помимо пневматики (о которой сейчас уже официально заявляют в полиции) у нападавших было также огнестрельное оружие, включая гладкоствольные ружья…

В мэрии Одессы сообщили, что в городскую клиническую больницу № 1 доставлены трое пострадавших в конфликте.

«ФАКТАМ» стало известно, что тяжело раненного перевели в областную клиническую больницу. По словам заведующего отделением нейрохирургии Николая Расушко, у пациента тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей носа…

В среду, 17 апреля, глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк заявил на пресс-конференции в Одессе, что весовые комплексы в Одесском регионе будет охранять спецназ полиции.

По словам Ноняка, он провел в городе совещание с подчиненными, а также встретился с начальником регионального главка Нацполиции Дмитрием Головиным. По результатам встречи принято решение, что отныне на весовых комплексах «Укртрансбезопасности» в области будут дежурить сотрудники данной организации, а также представители специального подразделения Нацполиции, вооруженные автоматическим оружием.

«В случае возникновения определенной ситуации, они уполномочены данное оружие применять», — сказал журналистам Ноняк.

По его данным, на посту «Дачная», на который было совершено нападение, находились четыре сотрудника «Укртрансбезопасности», двое патрульных, а также представители общественной организации.

Ноняк добавил, что эти работники «Укртрансбезопасности» командированы из другого региона Украины в связи с тем, что он не доволен эффективностью работы сотрудников местного управления.

«Я не доверяю одесским сотрудникам „Укртрансбезопасности“. Мы проведем служебную проверку в региональном управлении и, если выявим факты коррупции, эти сотрудники будут уволены», — сказал глава ведомства.

Он также подчеркнул, что представители общественных организаций на весовые комплексы больше допускаться не будут.

«Если активисты хотят посмотреть, как работают наши сотрудники, они могут делать это «со стороны», с расстояния метров в сто. Но не заходить на территорию пропускного пункта, смотреть в руки нашим сотрудникам и тем более заходить в автомобили «Укртрансбезопасности», — резюмировал Ноняк.

А бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире программы «Украинский формат. Предисловие» на телеканале NEWSONE заявил, что разборки на трассе Одесса — Киев случились из-за войны между бывшим и нынешним начальниками «Укртрансбезопасности».

«Из-за чего перестрелки? Я переговорил с полицией Одессы. Идет война между бывшим начальником и нынешним начальником „Укртрансбезопасности“ по Одесской области. Они воюют. Как мне сказали большие чины Одесской полиции, цена вопроса, из-за которого идет война, составляет один миллион гривен в сутки. Они готовы стрелять друг в друга…» — сказал Червоненко.

Также он добавил, что оба начальника привлекают «титушек» из Киева и других городов.

«Об этом конфликте знала даже патрульная полиция. Именно поэтому она не вмешивалась. В главном управлении Одесской полиции сказали, что патрульные просто растерялись. Они не знали, кого нужно защищать. И пока полицейские думали, то те постреляли и все разрушили..» — отметил бывший министр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что задержаны двое подозреваемых в ночном нападении на активистов под Одессой.

А в Запорожской области бандиты в полицейской форме ограбили сельских жителей.

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