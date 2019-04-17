Абсолютные дилетанты: Луценко посмотрел на команду Зеленского и передумал уходить в отставку

Политика

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко даже в случае, если Петр Порошенко проиграет президентские выборы, останется на своем посту и будет продолжать работать. Об этом он сказал в интервью изданию theБабель.

Заявление об отставке Луценко писать не намерен, хотя, по его словам, за кресло не держится. А по закону генпрокурор не складывает полномочия после избрания нового президента. Генпрокурор отметил, что его ведомство сейчас работает эффективней, чем когда-либо.

«Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент его поддержит, он может внести новую кандидатуру. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов», — заявил он.

Свое решение генпрокурор изменил (ранее он собирался писать заявление сразу после выборов), ознакомившись с видением команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией.

«Это дилетантство и популизм. Они не понимают корни проблемы», — считает Луценко, отмечая, что даже в той части, где команда «ЗЕ» предлагает умные вещи, нет системности.

«Неправильно передавать полномочия в таком важном органе, как ГПУ, людям, которые не понимают, как обстоят дела в стране. Возьмите их план и прочтите его. Вопиющее дилетантство. [Они хотят] бороться с коррупцией, внедряя digital-сервисы. Или перезапуская НАПК. Не вижу системы. Я точно знаю, что нужно делать для противодействия коррупции. Давным-давно, [когда я работал] в МВД западные эксперты объяснили мне, что аресты коррупционеров — это десятая часть всего дела. Нужно убирать источники коррупции», — считает генпрокурор.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, чего ожидают украинцы от новоизбранного президента за первые 100 дней. Кроме низких тарифов на коммунальные услуги, снятия неприкосновенности с депутатов, президента и судей, граждане нашей страны хотят видеть ускорение наиболее резонансных расследований коррупционных дел. А также о том, если Владимир Зеленский выиграет второй тур выборов и возглавит страну, он не сможет решить самую сложную задачу, которая стоит перед главой государства — закончить войну на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter