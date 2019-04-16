Общество

Коммуналка важнее войны: чего украинцы ожидают от президента в первую очередь

Еще не прошел второй тур президентских выборов и не названо имя победителя, а украинцы уже озвучили свои ожидания от будущего главы государства на первые 100 дней. Опрос проводили социологи Киевского международного института социологии.

Согласно полученным ответам, прежде всего граждане нашей страны хотят получить более низкие тарифы на коммунальные услуги. Затем идет снятие неприкосновенности с депутатов, президента и судей, ускорение наиболее резонансных расследований коррупционных дел.

В число первых шагов новоизбранного президента вошли также переговоры с Россией, снижение зарплат топ-чиновников.

На шестом месте идут переговоры с ЕС по Донбассу и Крыму, на седьмом — расследование преступлений Майдана. Далее украинцы требуют внести изменения в выборы (запустить переход на систему выборов с открытыми списками), продать активы госуправления, перезапустить антикоррупционные органы, арестовать российские активы в Украине, внести законопроект о референдуме, начать переговоры о вступлении в ЕС и НАТО.

Опрос проводился с 9 по 14 апреля методом личного интервью. Опрошено 2004 респондента из 129 населенных пунктов, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% для показателей, близких к 25%, 2,0% для показателей, близких к 10%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Как сообщали «ФАКТЫ», согласно последним данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, за Владимира Зеленского готовы голосовать 48,4% украинцев, 17% - за Петра Порошенко, а 17,9% респондентов еще не определились со своим выбором.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила порядок предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на «Общественном».

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