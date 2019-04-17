Украина

Участковая избирательная комиссия специального участка на антарктической станции «Академик Вернадский» в виде исключения может самостоятельно изготовить избирательные бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Полярники могут изготовить 13 бюллетеней для повторного голосования на выборы 21 апреля.

«Комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка № 801 052 территориального избирательного округа № 223, образованного на полярной станции Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины непосредственно этой комиссией в количестве 13 штук, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке», — говорится в сообщении

Напомним, в первом туре выборов президента Украины на полярной станции проголосовали 34 человека — 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых 24-й Украинской антарктической экспедиции.

По результатам первого тура голосования на антарктической станции «Академик Вернадский» победу одержал действующий глава государства Петр Порошенко. Так, за Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко — 3 избирателя.

Действующий глава государства Петр Порошенко и сейчас уверен, что имеет все основания выиграть выборы в предстоящее воскресенье, и рассказал, что будет делать в своей возможной будущей каденции.

Как писали «ФАКТЫ», последние социологические исследования показали, что за неделю до второго тура президентских выборов уменьшился разрыв между кандидатами на высший государственный пост — Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Согласно данным КМИС, за период с 6 по 15 апреля среди тех, кто определился и пойдет голосовать, доля сторонников Владимира Зеленского уменьшилась, а у Петра Порошенко увеличилась,

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