Украина

У Украины, которая уже пять лет находится в состоянии войны с Российской Федерацией, нет другого пути, как укреплять армию и защищать свой суверенитет и территориальную целостность. У России есть цель — стереть Украину с политической карты мира, а украинцы должны мобилизоваться и не дать возможности снова поработить себя. Об этом в интервью изданию «Маяк» заявил Герой Украины, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Сергей Собко.

«За то, что украинцы — добровольцы, военные, волонтеры смогли дать отпор, сдержали и до сих пор держат агрессора, Россия будет мстить. Месть будет долгой и кровавой. И за санкции, и за неповиновение, и за собственное мнение, и за независимость церкви. Это борьба на долгую перспективу», — отметил военный.

Он напомнил, что за пять лет войны погибли 13 тысяч украинцев. И почти каждый день приходят сообщения о новых потерях.

Сейчас, по мнению Собко, особенно ответственный момент в нашей истории — выборы, когда стоит вопрос о том, кто поведет страну дальше и как будут развиваться отношения со страной-агрессором.

Полковник считает, что ни при каких условиях новоизбранный президент не должен становиться перед агрессором на колени. Не верит он и о возможности договориться «где-то посередине» с тем, кто хочет лишить тебя жизни.

Военный призывает всех избирателей помнить об огромной моральной ответственности за свой выбор перед теми, кто потерял близких на войне.

«Я хочу, чтобы каждый, перед тем как ставить отметку в бюллетене, вспомнил о том, что 13 тысяч наших соотечественников погибли по вине России. Сдаваться сейчас, когда мы приобретаем постепенно одну за другой победы над агрессором, мы просто не имеем никакого морального прав», — заявляет Собко.

Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению политолога Владимира Цыбулько, в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Украина не сможет избежать полномасштабного вторжения Российской Федерации. По данным секретаря СНБО Александр Турчинова, на наших границах уже сосредоточены очень серьезные силы противника.

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