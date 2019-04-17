- 0:13 В Киеве на Южном мосту до 22 апреля частично перекрывают движение
- 0:02 «Ливерпуль» вновь разгромил «Порту» в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 0:00 «МанСити» в дикой битве с семью голами вылетел от «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов: хроника и видеообзор матча
- 23:57 Дебаты Порошенко и Зеленского: стали известны детали договоренностей штабов кандидатов
- 23:13 Польских националистов, напавших на шествие украинцев в Перемышле, наказали общественными работами
- 23:07 Луценко раскрыл детали "списка Йованович"
- 22:45 В Португалии разбился автобус с туристами: десятки погибших
- 22:36 Россия будет мстить, месть будет долгой и кровавой, — Герой Украины Сергей Собко
- 22:08 Что-то новенькое: ЦИК разрешила полярникам в Антарктиде самостоятельно напечатать избирательные бюллетени
- 21:53 Абсолютные дилетанты: Луценко посмотрел на команду Зеленского и передумал уходить в отставку
Дебаты Порошенко и Зеленского: стали известны детали договоренностей штабов кандидатов
Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились по ряду вопросов касательно проведения дебатов на НСК Олимпийский, однако еще несколько вопросов остаются нерешенными. Об итогах переговоров в МВД сообщил на своей странице в Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.
«МВД как „точка сборки“ представителей штабов кандидатов, что они никак не могут договориться между собой о „дебатах на НСК“. С узкой точки зрения — вопрос безопасности аудитории и кандидатов, с более широкой — площадка для переговоров. Да, сцен будет две. Сигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (в каждого кандидата свои)», — написал Аласания.
Председатель НОТУ отметил, что сейчас штабы договорились о том, что:
- Трибуны делят не вдоль, а поперек.
- Символику партий не используют.
- Артистов с песнями запускают по очереди.
- Билеты делят пополам и распространяют каждый свои.
- Время начала концертов: 16:00
- Время начала дебатов: 19:00.
О чем штабы не договорились:
- По три вопроса или по четыре.
- Кто будет ведущим (и).
- ПТС одна или две.
- Отдавать одну трансляцию всем каналам, каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.
Переговоры о недоговоренном продолжат в телефонном режиме Денис Семенов (штаб Порошенко) и Кирилл Тимошенко (штаб Зеленского).
Также Аласания заверил, что оба кандидата придут на НСК «Олимпийский» между 19:00 и 20:00 для проведения дебатов. Также он отметил, что «Суспильне» не будет принимать участие в организации дебатов на стадионе.
«Суспильне» продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля в промежутке времени от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной избирательной комиссией)", — добавил Аласания.
Напомним, команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона. Проведение предвыборных дебатов предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Официальные дебаты должны проходить в студии общественного вещателя в строго определенное время. Также формат дебатов возможен как часть предвыборной агитации. На «Олимпийском» заявили, что не будут продавать билеты на дебаты Зеленского и Порошенко, поскольку это прерогатива организаторов и операторов продажи билетов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы, которые захотят в пятницу, 19 апреля, прийти на НСК «Олимпийский», где запланированы дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, должны в обязательном порядке зарегистрироваться.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.