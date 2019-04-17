Дебаты Порошенко и Зеленского: стали известны детали договоренностей штабов кандидатов

Украина

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились по ряду вопросов касательно проведения дебатов на НСК Олимпийский, однако еще несколько вопросов остаются нерешенными. Об итогах переговоров в МВД сообщил на своей странице в Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

«МВД как „точка сборки“ представителей штабов кандидатов, что они никак не могут договориться между собой о „дебатах на НСК“. С узкой точки зрения — вопрос безопасности аудитории и кандидатов, с более широкой — площадка для переговоров. Да, сцен будет две. Сигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (в каждого кандидата свои)», — написал Аласания.

Председатель НОТУ отметил, что сейчас штабы договорились о том, что:

Трибуны делят не вдоль, а поперек.

Символику партий не используют.

Артистов с песнями запускают по очереди.

Билеты делят пополам и распространяют каждый свои.

Время начала концертов: 16:00

Время начала дебатов: 19:00.

О чем штабы не договорились:

По три вопроса или по четыре.

Кто будет ведущим (и).

ПТС одна или две.

Отдавать одну трансляцию всем каналам, каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

Переговоры о недоговоренном продолжат в телефонном режиме Денис Семенов (штаб Порошенко) и Кирилл Тимошенко (штаб Зеленского).

Также Аласания заверил, что оба кандидата придут на НСК «Олимпийский» между 19:00 и 20:00 для проведения дебатов. Также он отметил, что «Суспильне» не будет принимать участие в организации дебатов на стадионе.

«Суспильне» продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля в промежутке времени от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной избирательной комиссией)", — добавил Аласания.

Напомним, команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона. Проведение предвыборных дебатов предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Официальные дебаты должны проходить в студии общественного вещателя в строго определенное время. Также формат дебатов возможен как часть предвыборной агитации. На «Олимпийском» заявили, что не будут продавать билеты на дебаты Зеленского и Порошенко, поскольку это прерогатива организаторов и операторов продажи билетов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы, которые захотят в пятницу, 19 апреля, прийти на НСК «Олимпийский», где запланированы дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, должны в обязательном порядке зарегистрироваться.

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