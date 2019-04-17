Украина

У Порошенко заподозрили подвох с раздачей бесплатных билетов на дебаты

Несмотря на то, что 16 апреля было подписано трехстороннее соглашение между штабами кандидатов в президенты Петра Порошенко, Владимира Зеленского и НСК «Олимпийский», ожидаемые дебаты могут не состояться. Об этом на брифинге 17 апреля заявил представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

По его словам, сторонники Зеленского попытаются сорвать дебаты на НСК «Олимпийский».

«Ловкость рук и никакого мошенничества, так как любые попытки зарегистрироваться на сайте и получить билет заканчиваются неудачей», — сказал Медведев.

Он отметил, что инициатива штаба Зеленского по распространению билетов ночью в одностороннем порядке вызвала беспокойство.

«Это конечно создает определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться срывать дискуссию и превратить дебаты в шапито», — сказал Медведев, напомнив, что общество требует содержательных дебатов.

Напомним, Петр Порошенко намерен 19 апреля принять участие в дебатах со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». В связи с этим в штабе Порошенко просят Центризбирком перенести время дебатов в эфире «Громадского» в этот день.

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