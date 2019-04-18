В РФ мать хладнокровно зарезала четырехлетнюю дочь по приказу «голосов свыше»

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В расположенной неподалеку от российского города Анапы станице Гостагаевской Краснодарского края 36-летняя санитарка местной детской поликлиники зарезала свою четырехлетнюю дочь. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел в минувшие выходные, когда женщина с девочкой находились у родственников. Неожиданно женщина вывела своего ребенка во двор и ударила ее ножом в шею.

«Днем 14 апреля 2019 года обвиняемая с дочерью находилась в гостях у знакомых в станице Гостагаевской. В этот же день женщина вышла во двор данного домовладения вместе с малолетней дочерью. В какой-то момент злоумышленница причинила девочке находившимся при ней ножом резаное ранение в области шеи. От полученного ранения малолетняя погибла на месте. Обвиняемая вернулась в дом, где сообщила хозяевам о совершенном преступлении», — отмечается в сообщении.

По словам знакомых, мать-убийца характеризуется с положительной стороны. Произошедшее шокировало всех представителей окружения семьи.

Сама убийца заявила, что зарезала свою дочь по приказу «голосов свыше». При этом известно, что женщина страдала шизофренией и наблюдалась в местном диспансере.

По факту случившегося планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу, ведется следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. Полицейские выяснили, что смерть наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку, возраст которого один месяц, говорится в сообщении. По информации правоохранителей, женщина находится на психиатрическом учете.

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