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В РФ мать хладнокровно зарезала четырехлетнюю дочь по приказу «голосов свыше»
В расположенной неподалеку от российского города Анапы станице Гостагаевской Краснодарского края 36-летняя санитарка местной детской поликлиники зарезала свою четырехлетнюю дочь. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ по региону.
Инцидент произошел в минувшие выходные, когда женщина с девочкой находились у родственников. Неожиданно женщина вывела своего ребенка во двор и ударила ее ножом в шею.
«Днем 14 апреля 2019 года обвиняемая с дочерью находилась в гостях у знакомых в станице Гостагаевской. В этот же день женщина вышла во двор данного домовладения вместе с малолетней дочерью. В какой-то момент злоумышленница причинила девочке находившимся при ней ножом резаное ранение в области шеи. От полученного ранения малолетняя погибла на месте. Обвиняемая вернулась в дом, где сообщила хозяевам о совершенном преступлении», — отмечается в сообщении.
По словам знакомых, мать-убийца характеризуется с положительной стороны. Произошедшее шокировало всех представителей окружения семьи.
Сама убийца заявила, что зарезала свою дочь по приказу «голосов свыше». При этом известно, что женщина страдала шизофренией и наблюдалась в местном диспансере.
По факту случившегося планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу, ведется следствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. Полицейские выяснили, что смерть наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку, возраст которого один месяц, говорится в сообщении. По информации правоохранителей, женщина находится на психиатрическом учете.
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