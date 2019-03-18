Ударила ножом в шею: в Ровно мать убила месячную дочь

Происшествия

В воскресенье, 17 марта, в городе Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило примерно в 17.00 от врачей скорой помощи.

Полицейские выяснили, что смерть наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку, возраст которого один месяц, говорится в сообщении. По предварительной информации, женщина находится на психиатрическом учете.

Она приехала в Ровно из Запорожья получать высшее образование. Закончив ВУЗ, жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери, рассказали в пресс-службе.

Напомним, что два года назад в Кропивницком страдающая шизофренией женщина убила свою 12-летнюю дочь. Было выяснено, что женщина состоит на психиатрическом учете и имеет группу инвалидности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Великобритании произошел чудовищный случай. 36-летняя учительница биологии утопила свою трехлетнюю дочь в ванне. После этого она пыталась покончить с собой, но впала в кому. Врачи спасли убийцу, но уже ничем не смогли помочь девочке.

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