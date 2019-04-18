Украина

Выборы-2019: в Нацсовете по ТВ выявили нарушения в эфире "1+1", связанные с Зеленским

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет по ТВ) намерен обратиться к Центральной избирательной комиссии в связи с выявленными нарушениями избирательного законодательства на выборах 2019 в эфире «1+1». Об этом говорится в сообщении совета.

«Проекты „Вечерний квартал“, „МультиБарбара“, телевизионные сериалы „Слуга народа“, „Слуга народа-2“, „Слуга народа-3“ и другие содержат материалы (высказывания, действия), которые с использованием острой политической сатиры и художественных средств имеют признаки манипулятивного характера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за три предвыборных месяца присутствие кандидата на пост президента Владимира Зеленского в эфире «1+1» достигло 14%.

В частности, Нацсовет отметил, что были нарушены статьи 3, 561, 57 и 58 Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Так, в течение 27−29 марта Насовет зафиксировал в эфире телеканала трансляцию сериала «Слуга народа-3», в котором содержатся высказывания главного героя Голобородька, которые дублируют тезисы предвыборной программы Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации.

К примеру, фрагмент из сериала, озвученный Голобородько: «…И поэтому, первое, что мы предлагаем — это законопроект о снятии неприкосновенности с Президента, депутатов и судей…», и отдельные тезисы: «Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей»; «Об импичменте Президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины», являются частью предвыборной программы этого кандидата идентичны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», телеканал «1+1» решил подать в суд на президента Петра Порошенко из-за его появления в эфире ток-шоу «Право на владу». Причиной стало появление 11 апреля главы государства в студии телеканала и заявление о готовности устроить дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским «прямо сейчас». Сам Зеленский ответил по телефону, отметив, что находится в Париже и готов к дебатам 19 апреля на НСК «Олимпийский». В то же время, лидер «Квартала» вел себя несдержанно и хамски, перебивал президента, а в итоге и вовсе бросил трубку.

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