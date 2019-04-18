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Происшествия

Нелепая смерть на капоте автомобиля: в Киеве Chevrolet "снес" нарушителя на проспекте Шухевича

2:55 18 апреля 2019 11
ДТП на Шухевича в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Поздно вечером в среду, 17 апреля, на проспекте Шухевича в столице случилось трагическое происшествие с участием пешехода.

На сей раз жертвой собственной невнимательности стал молодой мужчина.

Он пытался преодолеть несколько полос оживленной магистрали в непредусмотренном для перехода месте.

Случилось это недалеко от транспортной развязки с улицей Бальзака.

Предварительно установлено, что нарушитель переходил дорогу справа налево и очутился на капоте Chevrolet, который двигался в левом ряду.

Прибывшей бригаде медиков оставалось только констатировать гибель человека.

Его личность на момент подготовки материала оставалась неустановленной.

На вид ему около 35 лет.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в страшном ДТП под Киевом погибла девушка-подросток.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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