Сегодня потеплеет: синоптик порадовала украинцев по-настоящему весенним прогнозом

Украина

После нескольких дней дождливой и прохладной погоды в Украину снова пришло потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Антициклон Katharina подвинет дожди прочь из Украины. Разве что влажная погода немного зацепится за Одесскую область, а также пройдут местами осадки в западных областях», — пишет она.

Эксперт с юмором отмечает, что сегодня солнце сразу начнет прогревать «синие носы и красные щеки», а температура воздуха днем ​​составит + 11 + 15 градусов.

«Конечно, не + 20, но все же и не 4, брррр»,— отмечает Наталья.

По информации синоптика, в Киеве сегодня осадков не ожидается, а температура составит примерно + 12 + 14 градусов выше нуля. В дальнейшем в столице есть вероятность периодических дождиков, будет умеренно тепло.

«Верба распускается, одевается в красивейшее листья, свежий воздух и ветерок гуляют между нами — все, как и должно всегда происходить перед Вербным воскресеньем. Радуемся солнцу, прислушиваемся к погоде, к разумным, а не ловким людям, думаем, сохраняем голову, нервы и здравый рассудок в равновесии. И при этом помогаем другим», — призывает украинцев синоптик.

При этом Диденко предостерегает, что в дальнейшем есть вероятность периодических дождей, но температура будет оставаться умеренной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг и пятницу, 18−19 апреля, в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 (I уровень опасности, желтый). Также в восточных, Черниговской и Сумской областях обещают сильные заморозки в воздухе -3 (II уровень опасности, оранжевый).

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