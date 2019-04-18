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Полицейского из Днепра посадили пожизненно за зверскую расправу
В Днепре руководитель одного из спецподразделений полиции, который убил человека, приговорен судом к пожизненному заключению. Напомним, в конце прошлого года полицейский охраны застрелил посетителя супермаркета.
Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина пытался незаконно продать квартиру, часть которой принадлежала ему, а вторая— его жене и ее матери.
История началась еще летом 2014 года. Тогда полицейский обратился к своим подчиненным с просьбой помочь убедить совладельцев жилья не препятствовать продаже его доли.
По данным правоохранителей, ночью он в сопровождении еще четверых человек проник в квартиру, стал грубо ругаться с женщинами, угрожать им насилием в случае невыполнения его требований. Затем злоумышленник наступил хозяйке ногой на шею, нанес несколько ударов по голове и разломал ее мобильный телефон.
На крики потерпевших о помощи к подъезду подошли двое прохожих, стали требовать предъявить документы, угрожая вызвать полицию. Тогда полицейский достал из кармана пистолет и выстрелил одному из них в голову. Мужчина погиб.
Во время обысков по месту жительства бывшего копа обнаружили четыре ручных осколочных наступательных гранаты РГД-5 и ручную осколочную наступательную гранату РГН, которые хранились без разрешения. При задержании злоумышленник угрожал работникам полиции взорвать гранаты, если они приблизятся к его дому.
Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Одного из соучастников суд также признал виновным и приговорил к трем годам лишения свободы, однако позже его освободили от отбывания наказания, с испытательным сроком на год. Остальные три человека, участвовавшие в совершении преступления — участники АТО подпадали под действие закона «Об амнистии», а потому их освободили от отбывания наказания за совершение преступлений.
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