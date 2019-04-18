Ким Чен Ын припугнул Трампа испытанием нового оружия

Мир

В четверг, 18 апреля, Северная Корея провела испытание нового тактического оружия. Тестовый запуск был произведен в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына (на фото в заголовке). Об этом сообщило государственное информационное агентство ЦТАК, не уточнив, где именно был произведен запуск.

Хотя агентство не сообщает, идет ли речь о ракете, сам термин «тактическое оружие» подразумевает ракеты среднего радиуса действия. Таким образом, формально Пхеньян не нарушил свои обязательства прекратить испытания баллистических ракет, представляющих главную угрозу для соседних стран.

Тем не менее, испытанное оружие «обладает особыми характеристиками управляемого полета и способно нести мощную боеголовку», подчеркивает ЦТАК. Ким Чен Ын при этом заявил: «Завершение разработки этой системы вооружений имеет очень важное значение для увеличения боевой мощи армии Северной Кореи».

Международные наблюдатели полагают, что проведенные испытания представляют собой попытку оказания давления на Вашингтон. Они стали первыми после безуспешных переговоров между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Ханое в конце февраля. Это была вторая встреча лидеров двух стран.

На днях Ким Чен Ын заявил о готовности провести третью встречу с Трампом, при условии, что США представят предложения по полной денуклеаризации Корейского полуострова, которые устроят КНДР.

В среду, 17 апреля, базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований сообщил об активности на северокорейском ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене. Спутники зафиксировали пять вагонов неподалеку от здания, в котором расположена установка по обогащению урана, и от радиохимической лаборатории.

В начале марта американская разведка заявила о восстановительных работах на испытательном северокорейском полигоне Сохэ на северо-западе КНДР.

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил 17 апреля, что Вашингтон хочет увидеть «реальные доказательства того, что Северная Корея приняла стратегическое решение отказаться от ядерного оружия». Только после этого может состояться третий саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, первая встреча лидеров двух стран состоялась в июне 2018 года в Сингапуре.

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