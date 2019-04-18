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Суд установил смешной залог для задержанной банды киллеров: глава Нацполиции в гневе
Суд, выносивший решение об избрании меры пресечения задержанным, которые готовили убийство в Иванковичах под Киевом, решил дать им возможность выйти под залог. Сумма залога для задержанных, у которых правоохранители изъяли крупнокалиберный пулемет, — немногим менее 200 тысяч гривен.
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, возмутившийся таким решением суда, заявил о необходимости «поломать эту практику».
«Инквизиция и индульгенция. Как думаете, сколько стоит индульгенция за организацию убийства… Организацию покушения на убийство с пулеметом суд оценил в 192 100 гривен. В эпоху Возрождения католики, продавая индульгенцию, были более практичными, чем современные суды. Они хотя бы думали о пополнении казны. Они прошли долгий путь к тому, чтобы поломать эту практику. Мы тоже пройдем. Терпения и настойчивости нам хватит», — написал Сергей Князев в социальных сетях.
Отреагировал на ситуацию и спикер МВД Артем Шевченко. Он посетовал на то, что месяцы тяжелой оперативной работы и задержания со стрельбой особо опасных вооруженных преступников завершаются «смешными залогами в качестве меры пресечения».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляла, что киллеры готовили убийство криминального «авторитета», а не проживающего по соседству одного из кандидатов в президенты.
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