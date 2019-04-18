МАУ ввели новые тарифы: что нужно знать авиапассажирам

Общество

Украинский авиаперевозчик МАУ, который недавно заявил о сокращении числа рейсов из-за нехватки самолетов, изменил структуру тарифов экономического класса на внутренних и международных перелетах.

Новая линейка тарифов экономического класса МАУ для внутренних и среднемагистральных международных рейсов похожа на структуру тарифов авиакомпаний Lufthansa Group для европейских маршрутов, введенную в 2015 году. Позже подобную структуру внедрили многие крупные европейские авиакомпании, включая, Air France, KLM, Alitalia, British Airway, LOT, Aegean Airlines.

Как сообщает Аvianews, в зависимости от дальности рейса авиакомпания МАУ начала использовать три новых подтарифа: Economy Light, Economy Standard и Economy Premium.

Economy Light на внутренних рейсах и среднемагистральных международных рейсах объединил особенности безбагажных тарифов «low cost» и «только ручная кладь». Билеты, купленные по этому подклассу, позволяют провозить только одно место ручной клади с весом до 7 кг, не подлежат обмену или возврату. Ранее тариф «только ручная кладь» позволял изменять дату вылета после оплаты штрафа.

Economy Standard на рейсах средней дальности включает перевозку двух мест ручной клади весом до 7 кг и 5 кг соответственно, одного чемодана в багаже весом до 23 кг, возможность возврата или обмена билета со штрафом.

Economy Premium на внутренних и среднемагистральных международных маршрутах предусматривает возможность обмена или возврата билета без штрафов, провоз двух мест ручной клади, как в тарифе Economy Standard, двух чемоданов весом до 23 кг каждый в качестве багажа, питание, бесплатный выбор места, бесплатную печать посадочного талона в аэропорту и регистрацию на отдельной стойке, а также приоритетную посадку в самолет.

На дальнемагистральных международных рейсах все тарифы эконом-класса включают питание и перевозку багажа. Основные отличия заключаются в условиях обмена, возврата и норме провоза багажа. Тариф Economy Premium также предусматривает размещение в отдельном салоне.

Напомним, с 15 января МАУ ввела новые правила провоза ручного багажа. А с 26 марта перевозчик установил плату за смену места в салоне во время онлайн-регистрации.

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