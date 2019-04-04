Украина

МАУ объявили о сокращении числа рейсов из-за нехватки самолетов: куда летать не будут

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объявила об изменении расписания на период летней навигации. В компании это объяснили задержкой поставки новых Boeing 737 MAX и обещанием не использовать их до завершения расследования Еврокомиссии.

В связи с этим, компания решила отменить рейсы из Киева в Винницу, в Запорожье, Херсон, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару.

Кроме того, сокращается количество рейсов на направлениях в Афины, Стамбул и Ереван.

Пассажиров, которых коснулись изменения расписания, обещана рассылка сообщений с предложениями по альтернативным датам вылета или маршрута.

Отмечается, что все изменения в расписании уже отражены в системах бронирования.

Ранее Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию Boeing 737 Max 8 после катастрофы самолета этой модели в Эфиопии. После этого и сам авиаконцерн рекомендовал временно приостановить полеты самолетов этой модели.

А тем временем лоукостеры постепенно отвоевывают сегменты рынка авиационных перевозок в Украине.

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