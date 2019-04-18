Уставшая, но счастливая: как прошел юбилейный концерт Пугачевой (фото)

Шоу-бизнес

17 апреля в Кремлевском дворце отгремел грандиозный сольный концерт Аллы Пугачевой, посвященный ее 70-летию. Шоу стало первым сольным выступлением легендарной певицы за последние десять лет. В роскошном зале — знаменитые зрители, артисты, политики, друзья Пугачевой. На сцене — она одна, изредка с балетом. В подтанцовке появилась лишь «королева шпагата» Анастасия Волочкова. Больше никаких звезд и дуэтов. Алла Борисовна два часа держала публику, исполняя живьем свои хиты и новые песни, завораживая драматизмом и меняя наряды. А в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая маленьких Гарри и Лизу. Ранее Алла Борисовна говорила, что этот концерт затеяла исключительно ради них.

Гости шоу опубликовали в сети первые фото и видео с концерта.

Своими впечатлениями поделилась старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Она опубликовала в Instagram фото с певицей Валерией в вечерних платьях.

А также показала всех внуков Примадонны за кулисами — на концерте были Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова.

Шоу также посетили режиссер Галина Волчек, певица Светлана Лобода, Ирина Мирошниченко и Филипп Киркоров с детьми, жена пресс-секретаря Путина Пескова Татьяна Навка, Светлана Медведева, семья Винокуров, Юдашкиных, Александр Буйнов, Игорь Николаев, Диана Гурцкая с мужем и многие другие

Несколько кадров показала и Анастасия Волочкова, которой посчастливилось в этот вечер выступить на одной сцене с Пугачевой.

«Для меня огромная честь, что Алла Борисовна лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из номеров концерта! В легкой и шуточной роли „королевы шпагата“. И всё это мы держали в секрете, подготовив сюрприз зрителю. И впервые 7 лет назад именно Алла Борисовна вывела меня на сцену в Рождественских встречах, как поющую балерину. Это большая честь и каждый такой кусочек соприкосновения хранится в моей памяти. Это память на всю жизнь! А как бесценно получить Цветы из рук легенды на сцене! В этот день цветов, конечно, было море и даже больше, и мои желтые подсолнухи в этом числе. На репетиции вчера Алла Борисовна призналась, что любит полевые цветы. А концерт был трогательным до слез! Дорожу поддержкой этой великой», — написала Волочкова.

Напомним, Пугачева несколько месяцев готовилась к шоу, вокруг финансирования которого возник коррупционный скандал. Как и обещала, Алла Борисовна в 70 лет два часа пела исключительно живьем.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Пугачева дала откровенное интервью и впервые привела детей на телевидение в специальном выпуске «Пусть говорят».

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