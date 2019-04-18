Украина

"На передовой 50 тысяч бойцов. Не забывайте о них": замглавы СНБО сдал кровь для раненных воинов

Заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сдал кровь в Главном военном клиническом госпитале для раненых украинских бойцов. Ранее сообщалось, что врачи сутки боролись за жизнь раненного на Донбассе морпеха Владимира Лысаковского, но оказались бессильны.

«Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с „передка“ уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тысяч бойцов. Не забывайте о них. Сдал для них кровь и вас приглашаю», — обратился к украинцам Сергей Кривонос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, назначенный на эту должность в марте 2019 года, заявил, что процесс реформирования государственного концерна «Укроборонпром» продлится около полугода, если парламент примет соответствующий законопроект.

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