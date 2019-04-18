Украина

Зеленский или Порошенко? Вы за кого?

22 апреля Украина войдет в новый этап своей истории. Независимо от победителя второго тура выборов, нашей стране нужно будет продолжать борьбу против российского агрессора, проводить реформы и двигаться к европейским стандартам, повышая благосостояние граждан.

Эта избирательная кампания уже по-своему стала чем-то экспериментальным: кандидаты публично сдали анализы, а также готовятся к дебатам на стадионе. Тем не менее, у многих предстоящее голосование вызывает опасение и тревогу, ведь симпатии к кандидатам, а иногда наоборот — антипатии, поделили украинцев. Ругаются друзья, родственники и даже просто незнакомые люди. На фоне возможного хаоса уже открыто говорят о готовности российской армии развязать полномасштабную войну в Украине.

«ФАКТЫ» решили узнать, за кого будут голосовать наши читатели.

Напомним, ранее мы спрашивали, кого читатели хотят видеть в роли ведущего дебатов на НСК «Олимпийский».

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