Синоптик рассказала о погоде в Вербное воскресенье

Общество

Пятница, 19 апреля, и выходные дни, 20 и 21 апреля, будут ветреными, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Ранее сообщалось, что 19 апреля дожди прогнозируются в Черновицкой области.

«Я, честно говоря, не помню, чтобы на Вербное воскресенье или в его „окрестностях“ была когда-то погода без сильного ветра. И в этом году конец недели, 19−21 апреля, отметится в Украине где-то сильным, а где-то просто порывистым ветром. Направление ветра ожидается северо-восточным и северным», — пишет в своем блоге синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха будет постепенно повышаться — до + 11 + 16 градусов днем.

В воскресенье, 21 апреля, по ее прогнозам, теплее всего будет в западной части страны — до + 15 + 19 градусов. Ночи будут все еще холодными (+ 3 + 7 градусов), а в западных регионах при прояснениях возможные заморозки 0−3 градуса.

«19 и 20 апреля существенные осадки в Украине маловероятны, 21 апреля атмосферный фронт обусловит периодические дожди на западе и в северной части Украины», — прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве завершение недели будет холодным: температура ночью составит + 2 + 5 градусов, днем — до + 11 + 14 градусов. Существенные осадки 19 и 20 апреля маловероятны, а 21 апреля увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь.

Что же касается начала следующей недели, то погоду в большинстве областей Украины будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди. «Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже во вторник, 23 апреля, прекратятся, уступив место антициклону с сухой солнечной погодой», — пишет Наталья Диденко.

По ее словам, в течение 22−24 апреля максимальная температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах от + 12 + 17 градусов до + 15 + 23 градусов. Потеплеет и ночью — ожидается до + 6 + 12 градусов.

Будет теплеть и в Киеве — максимальная температура воздуха постепенно повысится от 16 градусов до + 20 + 22 градусов, ночью около + 6 + 11 градусов. В понедельник, 22 апреля, в столице местами пройдет дождь, но в дальнейшем облаков будет меньше, а солнца — больше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 апреля, антициклон Katharina, в основном, вытеснит дожди с территории Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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