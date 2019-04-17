Антициклон Katharina прогонит дождь: синоптик порадовала прогнозом погоды

Общество

В четверг, 18 апреля, антициклон Katharina, в основном, вытеснит дожди с территории Украины. Ранее сообщалось, что на горнолыжном украинском курорте Драгобрат выпал снег.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, влажная погода, разве что, удержится еще в Одесской области, а в западных областях могут местами пройти дожди. «Солнце сразу станет прогревать синие носы и красные щеки — потеплеет. Температура воздуха днем составит + 11 + 15 градусов. Конечно, это не +20, но все же и не +4», — шутит синоптик. В Киеве 18 апреля осадки не ожидаются, температура днем — около + 12 + 14 градусов.

«В дальнейшем в столице есть вероятность периодических дождиков, будет умеренно тепло. Ива развивается, деревья украшаются красивыми листьями, свежий воздух и ветерок гуляют между нами — все, как всегда перед Вербным воскресеньем. Радуемся солнцу, прислушиваемся к погоде, к разумным, а не ушлым людям, думаем, держим голову, нервы и здравый смысл в равновесии. И помогаем другим», — советует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 18 апреля, и в пятницу, 19 апреля в ряде областей Украины ожидаются заморозки на почве.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter