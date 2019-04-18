Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евгения Евстигнеева (фото)

Шоу-бизнес

Скоропостижно скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Ей было 55 лет. Цывина известна по телесериалам «Кадетство», «Ольга», «Папины дочки», «Петровка, 38», «Полицейский с Рублевки».

О смерти актрисы ТАСС сообщила ее подруга — Ксения Хаирова. Причина смерти пока неизвестна.

Уроженка Минска Ирина Цывина окончила школу-студию МХАТ, работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и «Сатириконе». С 1993 года по 2003 год жила и работала в США.

Ирина была третьей и последней женой знаменитого актера Евгения Евстигнеева, который был ее преподавателем в школе-студии МХАТ. 34-летняя разница в возрасте влюбленных не смутила. Они прожили в браке шесть лет — до его смерти в 1992 году.

Всего Ирина официально была замужем четыре раза. Ее первым мужем стал администратор МХАТа, который фиктивно женился на ней по просьбе Евстигнеева за 1000 рублей. Благодаря этому Ирина получила московскую прописку.

После смерти Евстигнеева Ирина познакомилась с продюсером Джорджем (Георгием) Пусепом, эмигрировавшим в США. На то время он был женат, но позже расстался с женой. Георгию Ирина родила двоих детей — сына Женю (названного в честь Евстигнеева) и дочь Зину. Прожив в Америке десять лет, Цывина с семьей вернулась в Москву, где у нее начался роман с Александром Благонравовым, ее соседом по даче, в которым она была давно знакома. После развода Пусепс забрал дочь в Черногорию. И Ирина так и не смогла добиться того, чтобы ребенок жил с ней.

С бизнесменом Александром Благонравовым (который ранее был женат на дочери актера Михаила Ульянова) Цывина прожила в браке 11 лет, после чего они расстались.

20 апреля Ирина Цывина должна была презентовать в Москве книгу о Евгении Евстигнееве.

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