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В 16 лет внезапно умерла актриса из фильма "Облачный атлас"(фото)
В возрасте 16 лет внезапно скончалась британская актриса, модель, танцовщица и певица Майя-Лесия Нэйлор. Она начала сниматься в раннем детстве (впервые появилась на экране уже в возрасте неполных двух лет) и успела завоевать большую популярность. Майя-Лесия известна в Великобритании своей ролью Фрэн в телесериале «Милли Инбитвин» и еще по ряду популярных британских сериалов. Она также снялась в голливудской картине 2012 года «Облачный атлас» вместе с Томом Хэнксом. Эта картина номинировалась на премию «Золотой глобус».
Как пишет издание Daily Mail, причина смерти талантливой девушки, которой прочили большое будущее, пока не сообщается.
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