В 16 лет внезапно умерла актриса из фильма "Облачный атлас"(фото)

Шоу-бизнес

В возрасте 16 лет внезапно скончалась британская актриса, модель, танцовщица и певица Майя-Лесия Нэйлор. Она начала сниматься в раннем детстве (впервые появилась на экране уже в возрасте неполных двух лет) и успела завоевать большую популярность. Майя-Лесия известна в Великобритании своей ролью Фрэн в телесериале «Милли Инбитвин» и еще по ряду популярных британских сериалов. Она также снялась в голливудской картине 2012 года «Облачный атлас» вместе с Томом Хэнксом. Эта картина номинировалась на премию «Золотой глобус».

Как пишет издание Daily Mail, причина смерти талантливой девушки, которой прочили большое будущее, пока не сообщается.

Кадр из фильма "Облачный атлас"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что скончалась «Юная Мисс Вселенная»: ей стало плохо за день до 20-летия.

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