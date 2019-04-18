22 апреля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит офтальмолог Сергей Рыков

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Синдром красного глаза может быть проявлением многих заболеваний, — говорит заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика профессор Сергей Рыков. — Врач может заподозритьглаукому, кератит, проявления аллергии, воспаление. Чтобы улучшить состояние, надо назначить адекватное лечение. Существуют сотни различных капель, гелей. Каждое лекарство имеет особенности применения, направлено на устранение причины конкретного заболевания.

— Бывает, что белок глаз как будто покрыт тонкой сосудистой сеточкой, но иногда на нем возникает яркое красное пятно. Что это значит?

— Тем, у кого возникло кровоизлияние (красное пятно), надо выяснить показатели артериального давления. Это тревожный симптом, который может говорить о резких скачках давления. Офтальмолог назначит местное лечение, но надо также посетить кардиолога и проверить сосуды головы и шеи. При появлении сосудистой сеточки мы выясняем, какие показатели внутриглазного давления, нет ли глаукомы (она бывает и при нормальном давлении), не помутнел ли хрусталик. Если у человека катаракта, глаз напрягается и сосудики лопаются. Тогда мы рекомендуем операцию по замене хрусталика. При неосложненной катаракте зрение возвращается буквально на операционном столе.

Что такое возрастная катаракта? Чем опасно высокое внутриглазное давление? Как избавиться от синдрома сухого глаза? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 22 апреля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит офтальмолог Сергей Александрович Рыков. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в среду, 8 мая



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