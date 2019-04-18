Шоу-бизнес

После паузы O.Torvald вернулся в шоу-бизнес с громкой премьерой и новой участницей (видео)

Украинская рок-группа O. Torvald, которая представляла Украину на «Евровидении-2017» в Киеве, а затем взяла творческую паузу, вернулась в шоу-бизнес с громкой премьерой и новой участницей. Музыканты представили клип «Два Нуль Один Вісім» и анонсировали выход новой композиции «Назовні».

Солист группы Женя Галич признался, что творческая пауза была вызвана, в том числе и трагическими событиями в его жизни. Он тяжело переживал смерть отца, который умер после продолжительной борьбы с болезнью.

«Наша история далека от глянца, стабильности и дешевого хайпа. Она резкая, нервная, с несдержанным характером, срывами, криками… За этот год я почти умер, повзрослел на целую жизнь. У нас поменялась команда, было сделано много важных выводов.

Я очень бы хотел проснуться и понять, что все это был лишь сон. Но это не сон. Я не мог писать, меня рвало от всего, что мы делаем. Я хотел найти слова, мелодии, я злоупотреблял, хотел все бросить, я медленно тух", — написал Галич в своем Instagram.

Музыкант также поблагодарил всех, кто был рядом в трудный момент и «не дал сойти с ума».

«Мы возвращаемся. Все, что будет дальше очень важно для меня. Важно для всех нас. Спасибо всей моей команде за веру и поддержку, за нереальные сроки, сверх силу и вовремя выполненные задачи! Вы нереально крутые. Мы O.Torvald. Мы тут не случайно. Будет громко. Мы тут надолго. …Папа, я люблю тебя», — написал Евгений.

Съемки клипа проходили в 10 разных локациях. Режиссер Артем Титеев показал эффектные кадры на мусорной свалке, похоронном бюро и даже в тюрьме.

Еще один сюрприз для поклонников O. Torvald — в группе появилась первая девушка Hebi, она играет на барабанах. Музыканты увидели ее видео в интернете и пригласили в коллектив.

Новый трек войдет в новый альбом группы, который они обещают представить 19 октября 2019 года.

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