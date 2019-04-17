Тоня Матвиенко сняла клип на мобильный телефон (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко, предыдущую песню для которой «Не двоє ми» написал муж Арсен Мирзоян, представила новую работу «Доберман», посвятив ее любимому. Трогательную романтичную композицию написала для Тони популярная певица Alyosha, которая и проводила студийные сессии вместе с Матвиенко. Саунд-продюсером трека выступил Вадим Лисица, известный сотрудничеством с группами «Время и Стекло», «Потап и Настя», работами для NK, Натальи Могилевской и другими.

Матвиенко говорит, что песня «Доберман» полностью об Арсене. «Он энергичный, любящий, охранник семейства», — сказала артистка.

Идея клипа родилась спонтанно во время поездки творческих супругов в США. Видео к песне Матвиенко и Мирзоян отсняли за полдня, а локацией послужили улицы Нью-Йорка. Воспользовавшись свободным временем перед сольным концертом, пара отправилась на прогулку по городу, снимая кадры для будущего клипа на обычный смартфон. Реалистичная картинка получилась сама собой. По словам артистки, здесь не нужно искать тайного смысла или особой задумки.

Напомним, Тоня и Арсен познакомились в 2011 году, когда принимали участие в вокальном шоу «Голос країни». После проекта они уже не могли своих чувств. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Нину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «НеАнгелы» представила новый клип «Удары».

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