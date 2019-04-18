«Изменив рацион, сбросила 12 килограммов»: киевлянка открыла школу правильного питания

Житейские истории

— Создать школу правильного питания меня подтолкнул собственный жизненный опыт, — говорит бизнесвумен из Киева София Рожко. — Все началось с того, что я набрала лишний вес. Мириться с этим не могла. Внесла коррективы в свое питание, стала ходить в тренажерный зал. Результатом была довольна — удалось сбросить 12 килограммов. Эта история подсказала идею создать проект, который бы помогал другим людям быть стройными и спортивными. Тогда уже имела знания по биологии и биохимии — я дипломированный эколог. Но для открытия школы правильного питания нужно было углубленно изучить нутрициологию (науку о пище. — Авт.), и я поступила в Ирландии в Institute of health sciences (Институт медицинских наук). Курс обучения длился два года. Его достоинство в том, что он нацелен на получение студентами практических знаний — нет лишних сугубо теоретических дисциплин. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес, однако есть продукты, способствующие похудению.

— Освоив профессию нутрициолога в Ирландии, я не спешила открывать школу правильного питания — нужно было набраться опыта в этой области, — продолжает София Рожко. — Поэтому занималась бизнесом (была дистрибьютором косметики), а в свободное время помогала конкретными рекомендациями людям, желающим сбросить лишний вес. Понятно, что первыми клиентами стали мои друзья и знакомые, и они добились желаемых результатов. Ко мне обращалось все больше и больше людей. В определенный момент стало ясно, что я готова к созданию школы правильного питания.

— Учите, как сбрасывать лишние килограммы, на основе личного опыта?

— Не совсем. Ведь то, что сработало в моем случае, может не подойти другому человеку. Чтобы выработать для каждого клиента эффективные рекомендации по снижению веса, следует понять, что конкретно ему подойдет. Учитываются состояние здоровья, какими недугами болел человек, анализы (на их сдачу мы направляем человека прежде, чем начать с ним работать), пол, возраст, уровень физической активности. Ну и, конечно же, цели, которых клиент хочет достичь, обратившись к нам. Анализирует все эти данные команда специалистов — у нас работают врачи нескольких специальностей (психолог, эндокринолог, гастроэнтеролог). Мы определяем, какие витамины, минералы, питательные вещества и в каких количествах нужны данному человеку, из каких продуктов ему лучше всего их получить.

— Что конкретно рекомендуете сделать людям, чтобы они стали стройнее?

— Для устойчивого снижения веса человеку следует изменить тип питания. Первые две-три недели надо придерживаться жесткой диеты. Человек должен полностью отказаться от сладостей, белого хлеба, пельменей, вареников, оладий, блинов и других продуктов из пшеничной муки, а также свинины, утятины, колбас, консервов…

Фрукты содержат фруктозу — плодовый сахар. А это значит, что их потребление придется сократить. Например, фиников можно съедать до двух штук в день. Кстати, любопытный факт: одним из самых сладких фруктов является… лимон. Но мы этого не чувствуем из-за большого содержания в нем кислот и витамина С. Другое дело овощи — в них нет сахара, поэтому их можно есть много: примерно 500—600 граммов в день.

После нескольких недель строгой диеты мы постепенно смягчаем ограничения. Когда вес человека станет оптимальным, есть можно практически все. Но доля нежелательных продуктов в рационе не должна превышать 20 процентов. Не катастрофой будет и то, что клиент в результате поправится, однако ненамного — на один-два килограмма. Такое колебание веса считается нормальным. Важно осознавать, что можно есть понемногу практически все. То есть человеку не нужно постоянно держать себя в психологической узде. Поэтому, перейдя на правильное питание, вы не чувствуете из-за этого внутреннего дискомфорта.

Расставшись с лишними килограммами, София Рожко решила помочь другим людям стать стройными и спортивными

— Диета предусматривает отказ от алкоголя?

— Только ограничение.

— Рекомендуете клиентам сократить размеры порций пищи?

— Рекомендуемые нами порции достаточно большие: в зависимости от пола и других индивидуальных факторов — от 300 до 450 граммов. Другое дело, что переход на здоровое питание приводит к тому, что человек наедается значительно меньшим, чем прежде, объемом пищи.

— В кафе на столике, за которым мы с вами беседуем, стоит нерафинированный коричневый сахар. Он предпочтительнее для сохранения нормального веса, чем рафинированный?

— Существенной разницы между ними нет. Это весьма калорийные продукты, потребление которых следует ограничивать. То же самое касается меда. Бытует мнение, что он полезен, а сахар — нет. Это заблуждение. Мед нужно ограничивать, как и сахар: одна чайная ложка в день.

— А как быть с салом? Его нужно исключить из рациона?

— Нет. Однако следует помнить: сало — это продукт животного происхождения. Потребление такой пищи следует ограничить. Вы можете съесть один небольшой кусочек сала в день. Главное — правильное соотношение в рационе растительных и животных жиров.

— Неоднократно приходилось слышать о том, что картошка — нездоровая еда. Это соответствует действительности?

— И да, и нет. Все дело в том, как приготовить. Картофель, запеченный в мундире, очень даже полезен, поскольку в нем сохраняется ценный резистентный крахмал, который нужен человеку. А вот если вы готовите пюре, варите, жарите или запекаете картофель ломтиками, проку от него мало. К тому же при таких способах приготовления в нем образуются сахара, потребление которых, как я уже говорила, следует ограничить. А в жареной картошке к тому же содержатся трансжиры, из-за которых в сосудах откладываются холестериновые бляшки, имеющие свойство закупоривать сосуды.

— У некоторых людей есть предубеждение по поводу микроволновых печей — мол, блюда в них облучаются, становятся небезопасными для человека. Такая точка зрения оправданна?

— Однозначно нет. Безопасно готовить как на традиционной плите, в духовке, так и в микроволновке и мультиварке. Главное, чтобы температура, при которой готовите пищу, была умеренной — до 180 градусов.

— Здоровое питание предусматривает ограничение потребления соли?

— Да, не больше одной чайной ложки в день. Замечу, что мы просим клиентов убрать из своего рациона все виды консервов — овощные, мясные, рыбные. Если человек выполняет это, то потребление им соли резко снижается.

«Если вес человека станет оптимальным, есть можно практически все», — говорит София Рожко. Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

— Получается, что любые консервированные продукты — это нездоровая пища?

— Конечно, потому что в них содержатся уксус, соль и сахар, а вот витаминов и минералов мало. Потребление консервированных продуктов допускается в редких случаях.

— Рекомендуете клиентам поступать в соответствии с пословицей «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу»?

— Завтрак и ужин должны быть примерно одинаковыми по объему. Обед — несколько больше. Но опять же, мы даем индивидуальные рекомендации, что, когда и в каком объеме есть. Всяческие клише, вроде пословицы, которую вы процитировали, неприемлемы.

— Сколько длится курс обучения в вашей школе?

— Три месяца — как раз столько нужно для получения устойчивого результата в снижении веса. Этот срок я определила, исходя из своего опыта похудения.

— Чтобы перейти на правильное питание, не мешало бы иметь рецепты полезных для здоровья блюд. Вы их разработали?

— У нас есть книга рецептов завтраков, обедов, ужинов на любой вкус. Они готовятся 15—20 минут. Скажем, такой завтрак: яйцо, немного муки, измельченный блендером шпинат. Все смешать и запечь как оладушки. Их уместно съесть со сметаной либо сыром. Или, например, такая запеканка: капусту (белокочанную, цветную или брокколи), морковь, лук, филе индейки, сыр выложить слоями, залить яйцом с йогуртом, посыпать специями. Запекать в духовке в течение 20—25 минут.

— Сколько лишних килограммов сбрасывают люди, которые занимаются по программе вашей школы?

— В среднем 12—15. Но были случаи, когда наши клиенты худели на 20, 30 и даже 60 килограммов. Это зависит от многих факторов, в том числе от того, сколько человек весил, когда обратился к нам.

— Какие аргументы приводите людям, чтобы они стали заниматься физкультурой?

— Наша аргументация основана на том, что каждый человек хочет хорошо выглядеть. Для этого нужно стать подтянутым, стройным, а мужчинам хочется иметь еще и рельефные мышцы. Наши фитнес-инструкторы разрабатывают для каждого клиента индивидуальные комплексы упражнений. Если занимаетесь около часа, достаточно проводить тренировки четыре-пять раз в неделю. Если 20—30 минут, то ежедневно. Каждый сам выбирает, где ему заниматься: в зале, на стадионе или дома.

— Основная часть ваших клиентов — это женщины?

— Их около 70 процентов. Возраст большинства клиентов — от 35 до 45 лет. Это люди различных профессий — бухгалтеры, экономисты, инженеры, управленцы, предприниматели…

— Как проходят занятия в вашей школе?

— Людям не нужно регулярно приезжать к нам в офис — работу с ними проводим в основном дистанционно с помощью Интернета. Клиенты ежедневно сообщают нам, что, в каком количестве и когда они съели, присылают показатели своего веса, фотографии торса. Мы все это оцениваем и, если возникает необходимость, корректируем программу, даем конкретные рекомендации.

— Зачастую благие начинания (бросить курить, заниматься спортом, избавиться от лишнего веса) заканчиваются срывами. Это можно предотвратить?

— Конечно. Подавляющее большинство людей, которые прошли наш курс здорового питания, сохраняют достигнутые результаты. Мы не забываем о клиентах — поддерживаем с ними связь, периодически проводим групповые тренинги.

— Чтобы открыть школу правильного питания, вам пришлось брать кредит?

— Обошлась собственными сбережениями. Воспользовалась возможностью арендовать офис не на постоянной основе, а именно на то время, когда он мне нужен. Например, с шести до восьми вечера или с девяти до 11 утра. Благодаря тому, что мы работаем с клиентами дистанционно, к нам обращаются люди из Украины и многих других стран, в том числе США, Канады, Великобритании, Германии… Около 40 процентов наших клиентов живут за рубежом.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали простые советы желающим похудеть.

Фото с сайта ivetta.ua



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