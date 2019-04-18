Голосовать за силу, не имеющую храбрости показать свое лицо, не буду, — Леся Литвинова

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Легендарную Лесю Литвинову знают тысячи людей. Известный режиссер-документалист в самом начале Революции достоинства бросила работу и стала помогать людям. В ту пору она ждала четвертого ребенка. После Майдана Леся организовала волонтерский пункт на Фроловской, 9/11, где бежавшие из зоны активных боевых действий и с оккупированных территорий получали одежду и еду. Сейчас она помогает паллиативным больным, причем так сложилось, что большинство из них — переселенцы. Ее пронзительные рассказы о том, как эти люди борются за жизнь, как побеждают болезни, как уходят в мир иной, невозможно читать без слез. Одновременно с этим каждая история, несмотря на трагичность ситуации, получается у Леси светлой и обнадеживающей.

Леся всегда подчеркивает, что она далека от политики. Однако в преддверии второго тура выборов она изменила своему правилу и высказала свою позицию. приводим ее очень сильный текст без сокращений.

«В это трудно поверить, но у меня нет ни одного фото с действующим Президентом. Мало того, мы ни разу не виделись живьем. Хотя порохоботом меня обзывали с завидной регулярностью.

Я не была ни на одной встрече с волонтерами. Хотя на все получала приглашения. Ни на одном круглом столе. Хотя и туда звали.

Знаете почему? Потому что я хорошо понимаю функционал Президента. И хорошо понимаю, что я ничем не могу ему помочь. Для толковых советов у меня компетенции не хватает. А ходить на встречи для красивой картинки и селфи в домашнем альбоме — не мое.

Я никогда не высказывала публично поддержку Порошенко. Потому что человек, рискнувший принять страну в состоянии войны, с разваленной экономикой и смутными перспективами достаточно силен и без моей поддержки. «Мы спасем Францию. Я и Кардинал!» — это не про меня.

Он делал то, что в его компетенции и силах. Я — то, что в моей. И впервые за всю мою сознательную жизнь я знала, что с главой государства мы идем в одном направлении. Да, он много лажал. И я много лажала. В его окружении было много подонков. И в моем хватало тоже. Я вообще не представляю, как можно было справиться с теми задачами, которые он взял на себя. Со своими, гораздо менее масштабными, я справлялась хуже.

За эти пять лет в чем только меня не обвиняли. В том, что я ворую. Наживаюсь на переселенцах. Строю политическую карьеру. Агент Кремля. Порохобот. Просто с… ка. Главной претензией от тех, кому помогала, было «почему так мало». От тех, кому отказала, «будь ты проклята». Но я точно знала, что невозможно нравиться всем. И что претензии предъявляют не те, кому плохо. А те, кто хотят всего, бесплатно и не прилагая усилий. Потому что им все должны.

Претензий к Президенту было больше. Ну, так у него и масштабы побольше. И я не представляю, как можно сделать так, чтоб было хорошо всем. И чтоб недовольных не было. Думаю, что и Мессия бы, надумай он взять руководство страной в свои руки, вызвал бы массу нареканий. Почему хлебов недостаточно. Почему рыба, а не мясо. Почему вода превращается в вино, а не коньяк. Почему Иуда не повешен на площади. И почему коммуналку не отменили по процедуре чуда.

Я не знаю, что будет дальше. Я точно знаю, что не буду голосовать за силу, не имеющую храбрости показать свое лицо и подсовывающую публике актера. Игры втемную — это не ко мне. И я не жду ничего хорошего от потенциального нового президента.

Многие мои друзья на всякий случай готовят документы для смены места жительства. Я их понимаю. Но что бы ни было после этого воскресенья — я останусь тут до конца. Это мой дом. И выжить меня из него не получится никому. Упрямства у меня хватит. А страх за собственную жизнь я оставила на Майдане. У меня его нет. Есть злость. Много злости. И много веры в то, что мы справимся.

Я не пытаюсь кого-то переубедить. Все свой выбор уже сделали. И за последствия этого выбора ответственность нести тоже нам".

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что о ситуации в Украине накануне второго тура президентских выборов высказался в соцсети главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец.

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