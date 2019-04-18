В Киеве перекроют улицы из-за дебатов: схема объезда

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В связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 19 апреля на НСК «Олимпийском», на прилегающих к стадиону улицах временно ограничат движение автомобилей.
Как сообщают в Патрульной полиции, ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00 в пятницу, 19 апреля. Речь идет об улицах Большая Васильковская, Деловая, Василия Тютюнника, Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского, Эспланадной и Рогнединской.
Водителей просят учесть эту информацию и выбирать другие маршруты движения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МВД посоветовали украинцам, собирающимся приехать на НСК «Олимпийский», приходить на дебаты налегке и пообещали изымать любые подозрительные предметы.
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