Украина

"Приходите налегке": в МВД рассказали, что запрещено приносить на дебаты Порошенко с Зеленским

Во время контроля безопасности, который будет проводиться перед дебатами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» 19 апреля, правоохранители будут изымать у граждан, идущих на стадион, любые подозрительные предметы.

Как сообщил спикер МВД Артем Шевченко, речь идет о предметах, которые могут нанести вред людям. «Никакого оружия, никаких предметов, которые могут быть использованы как оружие. Никаких легальных вещей, которыми можно нанести вред себе и окружающим: газовых баллончиков, петард, файеров, ножей больших и маленьких, металлических предметов, яиц, овощей и фруктов… Все это будет изыматься. Никакого оружия — разрешенного, легального, травматического, наградного», — сообщил он.

Украинцам, которые решили прийти на стадион, полиция рекомендует приходить на дебаты налегке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания рассказал, какие моменты проведения дебатов согласовали избирательные штабы Порошенко и Зеленского. В частности, представители кандидатов в президенты договорились, что трибуны «делят» не вдоль, а поперек, о запрете использования символик партий и начале дебатов в 19:00.

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