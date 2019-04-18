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«Должны действовать эффективно»: на совещании в СНБО Порошенко дал ряд поручений относительно «Приватбанка» (видео)
Президент Петр Порошенко дал ряд поручений по недопущению дестабилизации банковской и политической ситуации в Украине. Они прозвучали в ходе совещания в СНБО относительно ситуации с «ПриватБанком» .
«Я еще раз хочу подчеркнуть, что интересы людей не должны пострадать. Мы должны действовать эффективно. Мы должны действовать быстро», — обратился Петр Порошенко к участникам совещания.
Так, Нацбанку глава государства поручил обеспечить бесперебойную работу всех филиалов «ПриватБанка», укопмлектовав их наличными средствами.
Минфину — проанализировать риски и угрозы возможного вступления в силу решения Окружного админсуда по «ПриватБанку».
«Насколько я понимаю, в условиях, если мы изымем 155 млрд грн докапитализации, это потянет за собой риски в виде 100 млрд дополнительного финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц, которые государство будет обязано взять за счет средств госбюджета, а выплата этих денег будет иметь огромные риски и для инфляции, и для курса валют, и для стабильности банковской системы», — сказал Порошенко.
Президент также поддержал предложение министра юстиции Павла Петренко обратиться к Высшей квалификационной комиссии с просьбой ускорить квалификационное оценивание судей Окружного админсуда Киева, в том числе в части добропорядочности, с привлечением общественных активистов, «для того, чтобы перезапустить Окружной админсуд Киева».
СБУ и Генпрокуратуру Порошенко попросил после завершения всех судебных процедур изучить возможность открытия уголовного дела «за неправосудное решение».
Кроме того, президент поручил пояснить обществу, что власть контролирует ситуацию и не допустит негативного развития событий.
Также Порошенко попросил МИД детально проинформировать международных партнеров Украины «касательно мотивации бывших акционеров ПриватБанка и их политических представителей для шагов по дестабилизации политической ситуации в Украине».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка. Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.
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