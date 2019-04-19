Пытался «поиграть» с крокодилом: в Африке засняли необычное видео с крошкой-бегемотом

Мир

В южноафриканском национальном парке Крюгера туристы засняли на видео необычную сцену из мира дикой природы: молодой бегемот играл с крокодилами. Об этом пишет National Geographic.

В частности, сообщается, что владелец гостевой фермы Zur Alten Mine однажды повез своих друзей полюбоваться саванной и ее обитателями. Вскоре они остановились на смотровой площадке Сансет Дам, которая находится на пороге реки Нижняя Саби и является одним из лучших мест для наблюдения за нильскими крокодилами, гиппопотамами, речными птицами и многими другими животными, приходящими на водопой. Именно там туристам и повезло увидеть необычную сцену.

Сперва они заметили, как от группы отдыхающих в воде бегемотов отделился совсем юный весьма «дерзкий», по словам туристов, детёныш. Он выбрался на берег, где на солнце грелись несколько нильских крокодилов, и начал приставать к одному из них с явным желанием поиграть с огромной рептилией. На удивление зрителей, крокодил даже не пытался поставить заигравшегося детёныша на место, хотя он прыгал рядом с ним и даже пытался покусывать. Рептилия просто неторопливо направилась в воде, где и скрылась от бегемота.

«Мы никогда не видели бегемота, приближающегося к таким большим крокодилам без страха! Происходящее стало для нас необыкновенным зрелищем», — поделился впечатлениями Райнер Мауте, один из очевидцев произошедшего.

Разочарованный уходом крокодила детёныш бегемота позже решил попытать счастья с другим представителем африканской фауны — буйволом, пришедшим на водопой. Но тот, в отличие от крокодилов, не был настроен терпеть путающегося под ногами бегемотика и с угрожающим видом прогнал его обратно в воду, после чего малыш предпочел вернуться к матери.

Издание напоминает, что в природе у взрослого бегемота мало врагов. Серьезную опасность может представлять только лев или нильский крокодил, однако из-за большого размера, огромной силы и длинных клыков взрослый самец может оказаться непосильной добычей и для нескольких львов. Крокодил не способен навредить взрослому гиппопотаму, но может нанести травму детенышу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в парке Крюгера бегемот пытался спасти антилопу, но все его усилия были тщетными и закончились неудачей.

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