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«Не сдаюсь и не сдамся»: Порошенко обратился к избирателям при помощи «методов» Зеленского (видео)
Президент Украины Петр Порошенко обратился к избирателям с помощью видеоролика — способом, которым активно пользовался его оппонент в борьбе за пост президента Владимир Зеленский. Свое видео глава государства опубликовал на странице в Facebook.
«5 лет назад, вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское — одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей», — уверен Порошенко.
Глава государства признает, что мало говорил с украинцами, недостаточно занимался страной.
«Поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как Президент, как кандидат, как гражданин», — заявил он.
Как известно, в предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский сделал акцент на применении возможностей социальных сетей YouTube, FB, Instagram, twitter, Telegram для коммуникаций с избирателями и распространения видероликов и политической рекламы.
Его оппоненты, в том числе и Порошенко, больше отдавали предпочтение «классическим» методам ведения предвыборной кампании. Теперь, очевидно, ситуация изменится кардинальным образом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко дал ряд поручений по недопущению дестабилизации банковской и политической ситуации в Украине. Так, Нацбанку глава государства поручил обеспечить бесперебойную работу всех филиалов «ПриватБанка», укомплектовав их наличными средствами. Минфину — проанализировать риски и угрозы возможного вступления в силу решения Окружного админсуда по «ПриватБанку».
Президент также поддержал предложение министра юстиции Павла Петренко обратиться к Высшей квалификационной комиссии с просьбой ускорить квалификационное оценивание судей Окружного админсуда Киева, в том числе в части добропорядочности, с привлечением общественных активистов, «для того, чтобы перезапустить Окружной админсуд Киева». СБУ и Генпрокуратуру Порошенко попросил после завершения всех судебных процедур изучить возможность открытия уголовного дела «за неправосудное решение».
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