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Украина

Снайпер ВСУ уничтожил пулеметчика боевиков: в сети показали видео меткого выстрела

9:52 19 апреля 2019 140
Снайпер
Инф. «ФАКТОВ»

На Донецком направлении украинский снайпер уничтожил пулеметчика боевиков. Ранее снайперы из отдельного отряда специального назначения «Азов» уничтожили боевика после того, как украинские военные подожгли позиции российско-оккупационных войск.

«Донецкое направление. Расстояние около 700 метров. Пулеметчик оккупационных войск», — так прокомментировал видео офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Как сообщает Анатолий Штефан, ни один обстрел противником позиций ВСУ не остался без адекватного ответа Объединенных сил — по данным разведки, в четверг, 18 апреля, были уничтожены трое оккупантов, еще пятеро были ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анатолий Штефан выложил в сеть видео уничтожения боевика «ДНР», которого «ужалил» снайпер Объединенных сил.

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