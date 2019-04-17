Снайпер «ужалил»: ликвидация боевика «ДНР» попала на видео

Украина

В сеть попало видео ликвидации пулеметчика — боевика «ДНР». Ранее сообщалось, что боевая группа К-2 54-й омбр разрушила опорный пункт оккупантов, ликвидировала троих и ранила пятерых боевиков.

«Игнорируя Минские договоренности, российско-оккупационные войска каждый день провоцируют подразделения Объединенных сил огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. На этот раз на Донецком направлении, адекватно ответив на провокации, снайпер ОС ужалил пулеметчика оккупантов и отправил его для дальнейшего прохождения службы в «200 бригаде», — так прокомментировал кадры, снятые на передовой, офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео адекватного ответа ВСУ на применение противником боевых дронов на Донбассе. На видео показано, как с беспилотника, который координируют украинские бойцы, вылетают снаряды на позиции боевиков.

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