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- 15:19 Минус один: в сети показали видео мастерской работы украинских снайперов на Донбассе
Минус один: в сети показали видео мастерской работы украинских снайперов на Донбассе
На Донбассе снайперы из отдельного отряда специального назначения «Азов» уничтожили боевика после того, как украинские военные подожгли позиции российско-оккупационных войск. Ранее в сеть попало видео, как украинский снайпер уничтожает пулеметчика — боевика «ДНР».
Видео работы снайперской группы «Азова» в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные ответили на систематические провокации пророссийских боевиков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Точный удар нанесла боевая группа К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады по скоплению противника. Военные корректировали огонь с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате удачной операции бойцы ВСУ разрушили опорный пункт оккупантов, ликвидировали троих и ранили пятерых боевиков.
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