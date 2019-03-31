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Выборы президента: как голосуют военные с передовой (фото)
В воскресенье, 31 марта, в выборах президента Украины участвуют украинские военнослужащие, которые защищают страну на Донбассе, других горячих точках, проходят обучение в учебном центре или лечение в госпиталях. Для них организовано 93 избирательных участка. Об этом сообщили в Генштабе минобороны.
79 специальных участков оборудовано в районе проведения операции Объединенных сил: 14 в Луганской области и 65 в Донецкой области.
Первыми уже проголосовали воины с передовой, пока их побратимы прикрывали фронт, меняя друг друга.
Кроме 79 участков в районе ООС, один участок оборудован на полигоне в учебном центре, 1 — в дисциплинарном батальоне, 2 — в Республике Косово и демократической Республике Конго, где служат наши миротворцы, 10 — в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.
Как сообщили в Генштабе, военнослужащие срочной службы могут проголосовать на обычных избирательных участках. Для этого им дается увольнительная не менее, чем на 4 часа.
«Голосование организовано по действующему законодательству и происходит без эксцессов», — сообщили в Генштабе.
Напомним, первые избирательные участки открылись за границей. В 23:00 по киевскому времени (в 8:00 по местному) начал работу участок, организованный при посольстве Украины в Канберре (Австралия). Последним закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 1 апреля по киевскому времени.
Отдать свой голос за кандидата в Украине можно будет с 8 часов утра и до 20:00. При себе избирателям необходимо иметь паспорт.
По состоянию на 10:00 явка на выборах президента составила 5,5%.
К 11:00 явка на выборах значительно возросла. К этому времени она составила 16,08%. Активнее всего голосуют в Черкасской области.
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