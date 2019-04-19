Дебаты на "Суспільном": для Порошенко подготовили 20 вопросов на случай неявки Зеленского

Политика

В пятницу, 19 апреля, UA: Перший будет вести трансляцию с НСК «Олимпийский», где на 19:00 назначена встреча кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, покажет дебаты в студии «Суспільного» и передачу «Зворотний вiдлiк».

Об этом сообщил журналист Павел Казанин. По его словам, трансляцию со стадиона начнут в 18:50 — с «переклички» журналистов. В 20:00 в студии состоится беседа со спикером парламента Андреем Парубием, а в 21:00 начнутся дебаты в студии, которые будет вести Мирослава Барчук.

«Штаб Зеленского уже заявил, что их кандидат не приедет, поэтому ждем Петра Порошенко. Формально, в случае неявки визави он может использовать весь этот час на свою агитацию. Но мы предлагаем президенту вместо скучных монологов ответить на вопросы. Мы записали их заранее. 20 вопросов от всех, кому не все равно», — сообщил Павел Казарин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 апреля с 10:00 в Киеве перед дебатами перекрыли ряд улиц в районе НСК «Олимпийский». Также сообщается, что работа нескольких центральных станций столичного метрополитена будет ограничена.

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