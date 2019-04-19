Украина

В ЕС назвали отсутствие "серьезных" дебатов между Порошенко и Зеленским "неуважением к избирателям"

В представительстве Европейского союза в Украине назвали отсутствие серьезных дебатов кандидатов в президенты страны «неуважением к избирателям». Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко приедет в студию «Громадского», а в штабе его оппонента Владимира Зеленского заявили, что их кандидат не прибудет.

Как сообщает «Радио Свобода», об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, выступая перед прибывшими на второй тур голосования международными наблюдателями. «По моему мнению, это неуважение к избирателям. Кандидаты должны согласиться на проведение серьезной дискуссии, чтобы избиратели были обеспечены информацией о политических ориентиры претендентов», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трансляцию с НСК «Олимпийский», где 19 апреля в 19:00 запланирована встреча Петра Порошенко и Владимира Зеленского, можно будет посмотреть здесь.

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