Уволенный из-за "дела Гандзюк" экс-глава Херсонской ОГА подаст в суд на журналистов

Украина

Бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, уволенный с занимаемой должности 12 апреля, будет добиваться опровержения распространяемой информации о его причастности к смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как сообщает «ПІК», Андрей Гордеев уже прошел полиграф и надеется, что результаты прохождения «детектора лжи» озвучит СБУ. «Я уже прошел полиграф, я обратился в Службу безопасности Украины с просьбой обнародовать результаты этих исследований и этой экспертизы», — заявил он в эфире телеканала «ВТВ плюс».

По словам Андрея Гордеева, сейчас анализируются сообщения в массмедиа, связывающие его с делом об убийстве Гандзюк. Экс-глава Херсонской ОГА намерен сначала обратиться в СМИ с просьбой об опровержении. «Обращусь к ним по закону, это Гражданский кодекс Украины, сначала с просьбой опровержения этой информации. Если они уже не опровергнут, то и в судебные инстанции», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве Шевченковский райсудсуд отказался продлить отстранение от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.



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